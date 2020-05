Mieszkaniec Łętowa padł ofiarą oszustwa "na Blik". Stracił 1300 złotych

- Doszło do wyłudzenia pieniędzy na kwotę 1300 złotych. Mieszkaniec Łętowa na komunikator internetowy otrzymał wiadomość od osoby, która podała się za jego ciocię. Ta osoba napisała, że potrzebuje pieniędzy. Mężczyzna udostępnił swój kod Blik i stracił 1300 złotych - poinformowała nas asp. Kinga Warczak, rzeczniczka sławieńskiej policji.

Policjantka apeluje, żeby uważać na oszustów, weryfikować dane i informacje, czy osoby podające się za członków naszej rodziny są faktycznie tymi, za kogo się podają.

Oszuści działają najczęściej w ten sposób, że włamują się na konto ofiary na portalu społecznościowym i za pomocą komunikatora wysyłają z niego wiadomości do znajomych z informacją o konieczności dokonania drobnej opłaty tłumacząc się nagłą potrzebą, na przykład, że właśnie stoją przy kasie i zapomnieli portfela, muszą pilnie zapłacić kupić bilet, a nie mają portfela. Następnie proszą o podanie kodu Blik, dzięki któremu wypłacą pieniądze z bankomatu lub zapłacą za zakupy. Niczego nieświadoma ofiara jest przekonana, że pożyczyła pieniądze znajomemu, w rzeczywistości trafiają one do oszusta.

Ofiarą oszustwa można też paść podczas zakupów na aukcjach internetowych. Sprzedający nie podają nr konta obiecując przy tym natychmiastową wysyłkę zakupionego towaru. Proszą o kod BLIK, wtedy są całkowicie anonimowi, a niczego nieświadomy kupujący jest przekonany, że po udostępnieniu kodu, towar zostanie szybko do niego wysłany.