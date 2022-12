Miejska Wigilia wraca do Darłowa. Zapraszają mieszkańców i turystów

- To okazja do spędzenia klimatycznego wieczoru w blasku świec i mieniącej się choinki, a także wspólnym kolędowaniu. Królować będzie pyszny barszcz czerwony, pierogi w dwóch wydaniach, bigos, łazanki, ryba po grecku i wiele innych pyszności. To wszystko okraszone cudownymi występami artystycznymi z kuźni darłowskich talentów muzycznych - zapowiada darłowski ratusz.

Na muzycznej scenie będzie można usłyszeć m.in. Siostrę Joelę z zespołem, liczący blisko 130-osobowy chór Przedszkola Przy Szkole, jasełkowe widowisko przygotowane przez Przedszkole nr 2 im. Janiny Porazińskiej, wokalistów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego, a także wybitnych rodzimych muzyków – Marka Wysockiego i Dariusza Kosa.

Nie zabraknie świątecznego studia fotograficznego, gdzie w malowniczym anturażu będzie można zrobić sobie pamiątkową sesję fotograficzną. O to zadba Przedszkole Przy Szkole.

Wydarzenie zaplanowano na 20 grudnia (wtorek) o godz. 17:00 w hali sportowej przy Zespole Szkół Morskich w Darłowie (dawne liceum) przy ul. Chopina 4. Sala zostanie otwarta 30 minut przed rozpoczęciem Miejskiej Wigilii. Liczba miejsc jest ograniczona.