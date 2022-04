Majowy weekend w powiecie sławieńskim. Spływ urokliwą rzeką Wieprzą! [ZDJĘCIA]

Na odcinku między Sławskiem a Staniewicami napotkaliśmy powalone drzewo. Musieliśmy się przedostać kajakiem pod grubą gałęzią, która częściowo była w wodzie. Takich wrażeń było więcej, ale to sama przyjemność i aktywność, bo nie można zapominać o wiosłowaniu. Na wspomnianej trasie zauważyliśmy, że rzeka wielokrotnie zakręca, co powoduje jeszcze większą frajdę. Odcinek rzeki, o którym mowa, zdecydowanie można polecić osobom, które wybierają się na kajaki pierwszy raz. Nie spotkamy tu większych przeszkód, w tym wirów, z których trudno się wykaraskać. Jest za to dużo roślinności wokół, słychać głośno także śpiew ptaków.

Jednym słowem, trasa jest niezwykle urokliwa i idealna na weekendowe wypady, oczywiście przy dobrej pogodzie. Spływ to nie tylko wiosłowanie, ale i podziwianie przyrody, która przy samej rzece rozwija się niezwykle okazale. Można zobaczyć zanurzone konary drzew, bujnie rosnące krzaki, a w niektórych miejscach dostrzec bobry obgryzające drzewa. I to wszystko na tym krótkim odcinku rzeki Wieprzy.

Wypożyczając kajak w weekend warto pomyśleć o dłuższej wyprawie, np. do Pieńkówka lub Starego Krakowa. Na tym odcinku będziemy mieli więcej atrakcji w postaci powalonych drzew i ogromnych krzaków. Z pewnością częściej będziemy pokonywali przeszkody, ale jeśli zmęczenie da się we znaki, to można się zatrzymać na przystani kajakowej w Pieńkówku, gdzie znajdują się altany i miejsce na biesiadowanie przy ognisku. Wyprawę można zorganizować z lokalną wypożyczalnią, która organizuje spływy kajakową. Firma przywozi kajaki na miejsce, skąd rozpoczynamy wyprawę, a następnie może nas odebrać z przystani, do której dopłyniemy. Można wypożyczyć kajak 1-osobowy i 2-osobowy.