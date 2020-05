Majówka w powiecie sławieńskim. Pijany kierowca i seria kradzieży

- W długi weekend odnotowaliśmy m.in. kradzież akumulatora z samochodu w Warszkowie, a także kradzież wózka dla dziecka w Darłowie. Ponadto nieznany sprawca uszkodził pojazd marki jaguar w Jarosławcu - informuje nas asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Kompletnym brakiem odpowiedzialności wykazał się mieszkaniec Sławna, który w sobotę został zatrzymany przez policję na ul. Mieszka I. Funkcjonariusze zostali powiadomieni, że mężczyzna kierujący pojazdem marki audi zachowuje się "dziwnie". Jak się potem okazało, kierowca próbował zaparkować samochód przy ul. Mieszka I. Na miejsce udali się policjanci, którzy wyczuli od mężczyzny woń alkoholu. Zabrali go do jednostki policji, gdzie badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu we krwi. Sprawa trafiła do sądu. Mężczyźnie grożą 2 lata pozbawienia wolności.