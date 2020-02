Jednostki OSP z gminy Malechowo z nowym wyposażeniem. Skutecznie pozyskują dotacje

- Tylko dzięki ścisłej współpracy jednostek z Komendantem Gminnym Romanem Nowackim możliwe jest zoptymalizowanie dokonywanych wydatków, tak aby zakup wyposażenia oraz przeprowadzane szkolenia zaspokajały potrzeby wszystkich jednostek, zapewniając tym samym możliwie największe zabezpieczenie naszych mieszkańców pod względem przeciwpożarowym. Należy również dodać, że nasze jednostki operują nie tylko na terenie naszej gminy, ale też często niosą pomoc potrzebującym poza jej obszarem - informuje gmina Malechowo.

W ramach pozyskanych dofinansowań udało się zgromadzić łącznie ok. 104 tys. zł, przy czym wkład gminy Malechowo wyniósł około 10%. Dzięki takiemu zastrzykowi gotówki zakupiono m. in.: ubrania ochronne - bojowe, sprzęt sportowy, aparaty oddechowe oraz ubrania ochronne w ilości 30 sztuk.

Dotacje z ministerstwa i urzędu

Jak informuje gmina Malechowo w ramach dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zakupiono zbiornik wodny oraz pilarkę do drewna. Z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego pozyskano 6500 zł, po 5 tys. zł otrzymała każda jednostka z programu 5000+. Ubrania ochronne typu Nomex na kwotę 36 tys. zł. zakupiono dzięki pieniądzom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dla OSP Malechowo i Ostrowiec). Aplikowanie w programie PZU pozwoliło na zdobycie 11 900 zł w akcji "Pomoc to pomoc", dzięki czemu zakupiono 5 sztuk radiostacji nasobnych (OSP Ostrowiec). OSP Malechowo napisała wniosek do WFOŚiGW i w ramach programu "Mały Strażak" zakupiono obuwie ochronne oraz ubrania specjalne dla strażaków.