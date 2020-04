Gmina Postomino: Duży pożar nieużytków rolnych blisko lasu [ZDJĘCIA]

Nie udało się ustalić, co lub kto spowodował pożar, do którego doszło w okolicy Pałowa. To pierwszy w tym tak duży pożar nieużytków rolnych w powiecie sławieńskim. - Łącznie spaliło się 8,5 ha nieużytkowanych terenów rolnych oraz 1 ha trzcinowiska, krzaków i samosiejek - mówi nam kpt. Damian Tomczyk, oficer prasowy Państwowej Straży Po żarnej w Sławnie.

W akcji gaszenia, która trwała 3 godzin brało udział 10 zastępów wozów strażackich. Ogień rozprzestrzeniał się blisko lasu, na szczęście strażakom udało się w porę ugasić pożar.

Strażacy apelują o niewypalanie traw. - Wypalając tworzymy realne zagrożenie pożarów dla okolicznych lasów, zabudowań mieszkalnych i gospodarstw powodując duże straty - mówią. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowa niechęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Warto dodać, że corocznie w tego typu zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.