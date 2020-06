Gmina Malechowo: Edukacyjna zabawa w labiryntach dla dzieci i dorosłych

- Nasze gospodarstwo jest nastawione na świetne emocje i radość. Gry i zabawy są skierowane przede wszystkim do grup zorganizowanych. Przyjeżdżają tutaj dzieci w wieku 4 lat, ale także osoby w wieku np. 66 lat – mówi nam Iwona Rybicka, właścicielka gospodarstwa edukacyjnego „W labiryntach”, które znajduje się w malowniczo położonej miejscowości o nazwie Paproty.

Już od kilkunastu lat gospodarstwo przyciąga tych, którzy uwielbiają zabawy grupowe, w tym np. prace ręczne, zadania zręcznościowe. Zamiast pszenicy, czy ziemniaków rosną tu labirynty z wierzby energetycznej.

Cały teren położony jest w dolinie rzeki Grabowej. Właścicielka zapowiada, że już pod koniec czerwca pojawią się pierwsze grupy zorganizowane. Na czym polega zabawa „W labiryntach”? - W teren wychodzą 4 drużyny, każda z nich ma swojego przewodnika. Grupy budują swój własny labirynt z klocków. Scenariuszem pierwszej gry ruszamy przez las do wierzbowych labiryntów, to około kilometr do przejścia. Uczestnicy idą ścieżką, po drodze są różne zadania do rozwiązania, np. na drzewach i kamieniach. Efektem końcowym jest odczytanie mądrości Baja, który uczestniczy w pierwszej fazie gry – opowiada Iwona Rybicka.

Gry i zabawy prowadzą animatorzy i jak mówi właścicielka gospodarstwa dobrze bawią się zarówno przedszkolaki, jak i osoby dorosłe.