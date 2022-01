Finał WOŚP na rynku w Darłowie odwołany z powodu wichury

"Ze względów bezpieczeństwa niestety nie możemy rozstawić sceny i zadaszenia co uniemożliwia nam przeprowadzenia imprezy w plenerze. Ze względu na panujące restrykcje nie możemy też tej imprezy o tej skali przenieść do zamkniętego pomieszczenia. Jest mi bardzo przykro, bo wiem ile włożyliśmy pracy i czasu w to, aby w niedzielę się pobawić na rynku. Jednak bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jednocześnie informuje, że koncerty zapowiedzianych wykonawców odbędą się w najbliższym możliwym terminie. Bardzo mi zależało na tych koncertach. Dziękuję artystom za zrozumienie problemu i mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem. Przepraszam, ale są rzeczy, na które nie mamy wpływu." - czytamy w komunikacie Daniela Frącza z biura burmistrza Darłowa.

Darłowski ratusz poinformował, że mimo wszystko ok. 130 wolontariuszy działających w trzech sztabach zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego, Zespole Szkół Morskich i Społecznej Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich STO, będzie od rana na ulicach Darłowa zbierać pieniądze dla Fundacji WOŚP.