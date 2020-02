Ferie zimowe 2020 w powiecie sławieńskim. Bogaty program wydarzeń

Ferie zimowe 2020 przygotował także Sławieński Dom Kultury. W programie warsztaty: wokalne (11, 13, 18, 20 lutego, cena 120 zł), plastyczne (13, 14, 15, 20 i 21 lutego, cena 60 zł), malarskie (12 i 13 lutego, cena 40 zł), break-dance (11, 15 i 22 lutego, cena 60 zł). Zapisy pod numerem 59 810 76 70 lub w sekretariacie SDK. W dniach od 17 do 21 lutego plan zajęć przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie. Już 17 lutego w godz. od 11:00 do 15:00 m.in. nauka hymnu „Muzycznych swawoli” pt. „Orkiestry Dęte”.

Na koniec ferii zimowych miasto zaprasza także na II Mistrzostwa Sławna w Układaniu Kostki Rubika. Impreza odbędzie się w dniach 22-23 lutego w hali widowiskowo-sportowej przy SP3. W ubiegłym roku roku zwycięzcą został 13-letni Jan Kowalczyk, który ułożył kostkę w 17,21 sekundy. Drugie miejsce zajął 14-letni Szymon Myśliński (22,01), zaś trzecie 14-letni Dominik Cichoński (32,63).

W tym roku konkurencja przeprowadzona będzie w czterech kategoriach: kostka Rubika na czas (do lat 10), kostka Rubika na czas (do lat 12), kostka Rubika na czas (do lat 14), kostka Rubika na czas (Open). - Pierwszą częścią mistrzostw będą warsztaty w układaniu kostki rubika dla początkujących i zaawansowanych. Ich celem będzie pokazanie, że z odrobiną zapału i otwartym umysłem można dokonać czegoś, co przez wielu uznawane jest za niemożliwe - czyli ułożenie całej kostki Rubika. Po warsztatach odbędzie się także wspólne budowanie mozaiki z 3000 kostek rubika, każdy będzie mógł dołożyć swoją cegiełkę - informują organizatorzy.