Fałszywe SMS-y o kwarantannie. Uwaga na nowy sposób oszustów Wojciech Kulig

Takiej treści SMS-y rozsyłano pod koniec września do niektórych użytkowników telefonów komórkowych Wojciech Kulig

Pod koniec września do niektórych użytkowników telefonów komórkowych trafił fałszywy SMS o skierowaniu na kwarantannę. Takie wiadomości przesłano również do mieszkańców np. Sławna, Darłowa i Koszalina. Mogła to być próba wyłudzenia danych.