Era bohatera - akcja dla wszystkich. Darmowe grafiki dla Darłowa i całej Polski

Grafiki są przekazane nieodpłatnie do wykorzystania wszędzie, gdzie się da. - Wystarczy pobrać, wydrukować we własnym zakresie i umieścić w przestrzeni: klatce schodowej, drzwiach domu, ogrodzeniu, czy np. placu zabaw - tłumaczy Magda Burduk, dyrektor DOK.

Gdzie znaleźć grafiki? Pobierz tutaj

- Tak naprawdę wszystko zależy od nas. Cała ta walka ma za zadanie odciąć łańcuch koronowirusa, by go przerwać. Więc kto jak kto – ale to właśnie my mamy na to największy wpływ. Sami możemy dopomóc a nie wymaga to od nas ani kontaktu z drugim człowiekiem, ani specjalnych zgód. Tam, gdzie uznamy, że mogą gromadzić się ludzie – po prostu zamieśćmy. Być może przyczynimy się do tego, że nim ktoś skorzysta – dwa razy pomyśli. Na końcu i tak podejmie własną, niezależną i wolną decyzję - mówi Magda Burduk.