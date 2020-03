- Spotkanie było okazją do zapoznania gości z ofertą dydaktyczno-wychowawczą szkoły, jej bazą sportową oraz dotychczasowymi osiągnięciami. Na gości czekało moc atrakcji, słodki i zdrowy poczęstunek. Najmłodsi wzięli udział w konkursie plastycznym "Szkoła Trójka w moich oczach". Wyniki wkrótce. Dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia. Rekrutacja trwa do 13 marca - informuje Justyna Tomczyk z SP nr 3 w Darłowie.