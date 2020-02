Darłowski Ośrodek Kultury zaprasza na koncerty, spektakle i spotkania

28 lutego: Darłowo – Ustka w fotografii. Wręczenie nagród Laureatom Konkursu oraz wernisaż

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda zaprasza do Poczekalni Kultury, gdzie w dniu 28 lutego odbędzie się uroczystość wręczenia nagród laureatom II edycji Konkursu pn. „Darłowo – Ustka w fotografii”, połączona z wystawą pokonkursową. Początek, godz. 17:00.

29 lutego: Jam Session, czyli seans z powidłami

"Takie imprezy robił Leopold Tyrmand, robimy i my w Darłowie. Już 29 lutego (tj. sobota), o godz. 16:00 zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego muzykowania. Zagrajmy wszystko to co nam w duszy gra, improwizujmy i bawmy się muzyką. Gdzie? W Poczekalni Kultury … miejscu, do którego dotarł pociąg, którym do Darłowa dojechała Ewa i Roland … w powieści Siedem Dalekich Rejsów Leopolda Tyrmanda. Do tego wypijmy wspólnie popołudniową herbatę, z herbatnikami i tytułowymi powidłami. Wstęp wolny." - czytamy w komunikacie organizatora, czyli Darłowskiego Ośrodka Kultury.