Darłowski kolekcjoner pochwalił się modelem słynnego samolotu An-225 Mrija [zdjęcia]

O bogatej kolekcji pana Grzegorza Wandasa pisaliśmy już wiele razy. Darłowianin gromadzi różnego rodzaju modele samolotów pasażerskich, a także śmigłowce. Ostatnio zaprezentował model największego samolotu transportowego świata An-225 Mrija. Maszyna została zbudowana w zakładach Antonowa w Kijowie w latach 80-tych. Niestety, w wyniku działań wojennych Rosjan została zniszczona na początku marca 2022 roku.

-W kolekcji znalazła się u mnie Mrija we wcześniejszym malowaniu. To jest dość duży model, bo w skali 1:144. Samolot trzeba było samemu skleić - mówi nam Grzegorz Wandas, który odniósł się także do zniszczenia największego transportowca. - To podwójna strata. Mrija w tłumaczeniu na język polski to marzenie. Można powiedzieć, że marzenie Ukrainy zostało zniszczone. Zrujnowano także pewien symbol, największy samolot transportowy na świecie, jako jedyny istniejący - dodaje.