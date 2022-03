Darłowo. W czynie społecznym razem z obywatelami Ukrainy posprzątają Park Conrada

- Już w najbliższą sobotę - 26 marca zapraszamy na wspólne, integracyjne porządkowanie Parku Conrada w Darłowie. Spotykamy się o godz. 11.00 na Bulwarze Nadwieprzańskim, gdzie cumuje szkolny statek Zespołu Szkół Morskich - "Franek". Z tego miejsca ruszymy wzdłuż parku biegnącego nad kanałem portowym, gdzie razem postaramy się zebrać to co zalega w zaroślach. Na zakończenie zapraszamy uczestników na teren Mariny Darłowo do wspólnego ogniska i grilla - przekazuje Daniel Frącz z biura burmistrza Darłowa.

Do udziału w wydarzeniu zapraszają: burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz, Darłowskie Centrum Wolontariatu, Rada Osiedla Centrum, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Zarząd Portu Darłowo oraz biuro burmistrza miasta.