Darłowo: Miał cofnięty licznik o ponad 357 tysięcy kilometrów

Jak tłumaczy nam rzeczniczka sławieńskiej policji zgodnie z nowelizacją Kodeksu Karnego, od 1 stycznia podczas kontroli drogowej funkcjonariusze poza sprawdzeniem uprawnień kierowcy, jego stanu trzeźwości, dokumentów pojazdu czy też stanu technicznego samochodu korzystają z nowych uprawnień. Sprawdzają także stan licznika pojazdów, który następnie przekazywany jest do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Na jednej z darłowskich ulic policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sławnie zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Mercedesem.Sprawdzali aktualny stan licznika. - Weryfikując pojazd w Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskali informację, że stan jego licznika podczas ostatniego badania technicznego, zaledwie miesiąc wcześniej wynosił o ponad 357 000 tys. km. więcej - mówi asp. Kinga Warczak, rzecznik policji w Sławnie. Drugim z zatrzymanych do kontroli pojazdów był ciągnik rolniczy. - W tym przypadku wskazania drogomierza również wykazały niezgodność. 50 - latek tłumaczył policjantom, że jakiś czas wcześniej wymienił w pojeździe licznik i nie zgłosił w terminie tego faktu do stacji kontroli pojazdów. Teraz śledczy wyjaśniają jak doszło do powstałych różnic i kto jest za to odpowiedzialny - dodaje policjantka.