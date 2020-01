Chcą, żeby do portu w Darłowie wpływały większe jednostki

- Dla naszego miasta i regionu najważniejszym wnioskiem jest przebudowa falochronów portowych i wejścia do portu w Darłówku kosztem 195 milionów złotych. Urząd Morski w Słupsku ma opracowaną dokumentację na to przedsięwzięcie, ale brak jest decyzji rządowej na realizacje tej inwestycji. Darłowo jako port morski jest portem handlowym, pasażerskim, rybackim i jachtowym. Wejście do portu zbudowane w roku 1879 jest wąskie. Uniemożliwia ono wchodzenie do portu średnich jednostek handlowych, normalnych statków pasażerskich, albo katamaranów. Bez przebudowy nie będzie rozwoju, a raczej regres. Mamy wielką nadzieję, że mimo likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku nasz port nie zostanie pozostawiony na pastwę losu - informuje Leszek Walkiewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Darłowie.