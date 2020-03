Biżuteria zrobiona ze szkła. W tej pracowni w Rusku powstają prawdziwe cuda

Zaczęło się od zbieractwa. Z czasem to nie wystarczało, bo zawsze chciałam coś z tego zrobić. Później było to hobby, na którym zaczęłam zarabiać, a teraz jest to część mojej firmy - opowiada nam o swojej pasji do zbierania szkła na plaży, Anna Grabowska z Ruska.

W jej pracowni są kilogramy różnego rodzaju szkła znalezionego na plażach w Darłówku, czy Dąbkach. Dlaczego akurat szkło, a nie muszelki, bursztyn, czy kamienie? - Tworzę z tego biżuterię pod różne projekty, współpracuję z galeriami. Miałam też epizody z projektantami mody. Wcześniej obrabiałam szkło na szydełku, później zaczęłam używać sprzętu do wiercenia szkła. Staram się nie zmieniać kształtu jaki znajdę, tylko przystosować dla siebie - mówi nasza rozmówczyni.

Szkła z różnych czasów

Szkła mają wyjątkowy kształt, bo są wypłukane przez morze. Te prawdziwe kolorowe perełki nasza pasjonatka trzyma w szufladach i ogromnych słojach. Oprócz tego czasem zdarza się jej znaleźć elementy różnych innych rzeczy. - Znajdowałam spinki do włosów, zabawki. Ciekawsze egzemplarze sobie zostawiam. Mam też elementy boi. Są także niebieskie szkła oraz rzadkie o kolorze popielatym. Takich barwników już się nie używa. Stosowało się to w latach 60 - tych - opowiada nam podchodząc do szuflady, w której są szkła barwione uranem. To rzeczywiście interesujące „eksponaty” - świecą się i nagrzewają. W pracowni Anny Grabowskiej można znaleźć bardzo nietypowe okazy szkła, które przez lata obmywania wodą z morza można powiedzieć, że są wyszlifowane.

Pasja i praca