Billboardy z hasłem „Wybierz Serce Polskiego Wybrzeża” już promują wakacje w powiecie sławieńskim

1 czerwca wystartowała zakrojona na ogólnopolską skalę kampania promująca wakacje w powiecie sławieńskim. Organizatorzy zapraszają do zrobienia selfie z billboardem, co jest przepustką do otrzymania atrakcyjnych rabatów.

- W największych miastach w Polsce 50 ogromnych billboardów zaprasza do wypoczynku w naszym regionie, w powiecie sławieńskim – informują przedstawiciele Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. To jedna z części kampanii promocyjnej. Billboardy, które pojawiły się m.in. w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu wskazują kierunek wypoczynku i zachęcają do zabawy. Każdy kto zrobi sobie selfie z billboardem i podczas wypoczynku w powiecie sławieńskim odwiedzi jedno z centrów obsługi turystycznej w Sławnie lub w Darłowie, otrzyma 50 procent rabatu na cały asortyment (pamiątki, książki, itp.), a dodatkowo małą niespodziankę. Banery zapraszają do spędzenia wakacji m.in. w Darłowie, Darłówku, Dąbkach, Wiciu, Sławnie i Malechowie. Akcja promocyjna DARLOT-u to także seria filmów z cyklu „Wiking i Wilkołak w podróży". Właśnie realizowane są programy o atrakcjach wodnych, historycznych i zdrowotnych (m.in. o Uzdrowisku Dąbki). Ponadto równolegle trwa produkcja filmów związanych z turystyką rowerową, szlakami turystycznymi oraz wartościami przyrodniczymi regionu. Filmy będą dostępne w Internecie, m.in. na stronach darłowskiej organizacji, portalach podróżniczych, w tym wikingiwilkolak.pl, a także facebookowych grupach dla podróżników z całej Polski. DARLOT rozpoczął również kampanię w „Wiadomościach Turystycznych", w „Magazynie Świat Podróże Kultura" oraz w porcie lotniczym w Modlinie i PKS Polonus.