Areszt dla dwóch mieszkańców Sławna. Zarzuty za posiadanie i udzielanie narkotyków

- Sławieńscy policjanci w jednym z mieszkań na terenie miasta zatrzymali dwóch mężczyzn związanych z przestępczością narkotykową. Jeden z nich, w chwili gdy przyszli policjanci miał przy sobie zawiniątko, w którym była marihuana. Policjanci bardzo dokładnie przeszukali mieszkanie. W pokoju znaleźli torebki foliowe z białym proszkiem. W sumie mundurowi zabezpieczyli prawie 60 gramów amfetaminy. Mężczyźni zostali zatrzymani i przesłuchani - opisuje asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Pracując nad sprawą, policjanci ustalili, że 22-latek i jego 35 – letni kolega zajmowali się również udzielaniem narkotyków. Obaj usłyszeli już zarzuty posiadania i udzielania narkotyków. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzn, do którego sąd się przychylił.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Karą do 10 lat pozbawienia wolności zagrożone jest też udzielanie narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - dodaje asp. Kinga Warczak.