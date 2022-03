Amazonki z Darłowa i seniorki z Senior Wigor świętowały Dzień Kobiet [zdjęcia]

Dominowała bardzo przyjemna atmosfera, pełna radości i uśmiechów. - Większość z nas to seniorki, nie oszukujmy się. Razem z nami były seniorki, które skończyły ponad 90 lat, a wciąż mają światły umysł i sprawność fizyczną - mówi nam Elżbieta Betlińska, prezeska Klubu Amazonki w Darłowie.

„Kobiety dla Kobiet”- pod takich hasłem odbyło się to wyjątkowe spotkanie w Domu Senior Wigor w Wiekowie. Jak powiedziały nam organizatorki, chodziło o podarowanie odrobiny szczęścia.

- Zrobiłyśmy sobie taki drobny prezent, który nam sprawia radość i budzi uśmiech na twarzach seniorek. Radosna atmosfera, makijaż, kapelusz. To niby nic, a daje tak wiele. Kobiety w ten sposób chciały się poczuć wyjątkowo. Im się to należy, po tylu latach pracy, wychowywania dzieci, różnych życiowych przejść. Chodzi o to, żeby dać odrobinę radości, a poza tym jest to podniesienie własnej wartości - tłumaczy nam prezeska. Na stole dominowały słodkości i owoce, była też kawa i herbata.