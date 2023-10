Przedszkola w Darłowie w roku szkolnym 2024/2025. Dane kontaktowe, adresy

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Darłowie?

Jak wyglądają zasady rekrutacji?

Przedszkola niepubliczne w Darłowie funkcjonują na podstawie przepisów, które określono w statucie i opierając się na nich przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń . Oprócz tego pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które uczęszczały do konkretnej placówki wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz uzyskać na stronie internetowej lub bezpośrednio w placówce .

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Darłowie?

Nauka w przedszkolu pozostaje bardzo ważna w rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko chodząc do przedszkola uczy się funkcjonowania w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu maluch dowiaduje się, czym jest empatia, a także poznaje zasady współpracy, dzielenia się z innymi dziećmi oraz rozwiązywania konfliktów. A tych umiejętności, mimo najszczerszych chęci, nie nabędzie przebywając jedynie z niania, ciocią, a nawet z rodzicami -zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Jest to przestrzeń do rozwoju umiejętności motorycznych. Maluchy uczą się, jak samodzielnie myć zęby, ubierać się, jeść, biegać, bawić się. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia takich zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.