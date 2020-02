Znamy termin 52. Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie. SDK zaprasza do udziału muzyków

- Na tę chwilę zbieramy zgłoszenia do udziału w wydarzeniu. O szczegółach będziemy informować, gdy dostaniemy wszystkie zgłoszenia. Wówczas będziemy mieli spotkanie komitetu organizacyjnego - mówi nam Izabella Sozańska - Majchrzak, dyrektor Sławieńskiego Domu Kultury, który jest organizatorem Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie. Partnerem wydarzenia jest Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej. - Promujemy wydarzenia na portalu społecznościowym. Zgłosiło się kilka orkiestr, które są już zainteresowane udziałem w festiwalu. Po zatwierdzeniu tych zgłoszeń zapewne będą dogadywane różne szczegóły związane z przyjazdem, czy zakwaterowaniem - mówi Adam Poprawski z Orkiestry Dętej w Sławnie, która organizuje już nową dekoracje festiwalu.

To już ponad pół wieku słynnego w całym regionie festiwalu, na który przyjeżdżają zespoły muzyczne z całej Polski. Tegoroczna edycja odbędzie się 17 maja w niedzielę. Orkiestry zaprezentują swój program w marszu (na pl. kard. Wyszyńskiego) oraz na estradzie (w sławieńskim amfiteatrze).

Organizatory już teraz zachęcają do zarezerwowania czasu na jedno ze sztandarowych wydarzeń odbywających się od wielu lat w Sławnie. - To największa impreza, na którą serdecznie zapraszamy. Mało które miasto może się pochwalić taką tradycją - dodaje dyrektor SDK.

Przypomnijmy, że inicjatorem powstania Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie był Stanisław Poprawski. Także on we wrześniu 1966 roku założył orkiestrę przy Ochotniczej Straży Pożarnej, która istnieje do dziś. Już od samego początku impreza miała charakter konkursu. W 51 festiwalach wzięło udział kilkaset orkiestr dętych.

Zespoły, które w ostatnich latach najczęściej występowały to: Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Postomina i Orkiestra Dęta OSP z Iwanowic. Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu przyjmowane są do 17 marca.