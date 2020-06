Zlot w Darłówku ostatecznie odwołany. Jest pomysł na nową lokalizację

Jak tłumaczy nam włodarz miasta co najmniej od 10 lat mówiło się o tym, że zlot na tzw. patelni kiedyś się skończy. - Rada Miejska w Darłowie w 2007 roku uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru i właśnie ten plan przesądził, że tereny patelni będą udostępniane inwestorom i w przyszłości staną się częścią kurortu, gdzie będą powstawały hotele i apartamentowce. To się już dziś dzieje. Część tego terenu już została sprzedana. Zaczęły powstawać w pobliżu dwa obiekty – przypomina burmistrz.

- Cały czas mamy stan epidemii i nie został on odwołany. Nie można robić większych imprez, niż na 150 osób. Zlot był imprezą masową, która przyciągała kilka tysięcy osób. Tej imprezy po prostu nie można zorganizować – mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa i zaznacza, że nie ma obecnie możliwości prawnych, by zlot mógł się odbyć w tradycyjnej formie w Darłówku.

Włodarz wyjaśnia również, że mieszkańcy oczekują inwestycji i nowych miejsc pracy.

- Sądzę, że darłowianie bardziej potrzebują chleba, niż igrzysk. Każda nowa inwestycja, hotel, apartamentowiec, czy ośrodek wczasowy to kolejne miejsca pracy dla mieszkańców. To są dochody dla budżetu miasta, z których możemy finansować np. programy społeczne, czy inwestycje adresowane do mieszkańców – dodaje.

Burmistrz zapewnia, że miasto jest otwarte na to, żeby kontynuować zlot, ale nie na patelni. - Jest jeszcze wiele innych miejsc, w których ta impreza mogłaby się odbyć. Jeśli organizatorzy zlotu przedstawią nowy pomysł, to nie wykluczam, że możemy w tej sprawie współpracować – mówi Arkadiusz Klimowicz.

Z informacji, jakie przekazał nam Marian Laskowski, inicjator zlotu w Darłówku, nową lokalizacją wydarzenia może być Kołobrzeg, a konkretnie Podczele, czyli wschodnia część miasta. Jednak już wiadomo, że wydarzenie odbędzie się najwcześniej w przyszłym roku.