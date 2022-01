Zlot w Darłowie na przełomie czerwca i lipca 2022. Impreza potrwa 2 tygodnie

Impreza po raz drugi zostanie zorganizowana na nowym terenie przy ul. Nadmorskiej w Darłówku Zachodnim. Tym razem potrwa 2 tygodnie, od 27 czerwca (pierwszy tydzień wakacji) do 10 lipca.

-Atrakcji na pewno nie zabraknie. Wszystko oczywiście zależy od finansów. W ubiegłym roku zrobiliśmy pierwszy raz inscenizację batalistyczną nad morzem. Bardzo pozytywnie zostało to odebrane przez wczasowiczów i uczestników. Będziemy chcieli to powtórzyć także w tym roku. Na to wydarzenie będziemy musieli uzyskać zgodę od Urzędu Morskiego - informuje nas Marian Laskowski, główny organizator wydarzenia.

Już wiadomo, że oprócz wyjątkowych pojazdów wojskowych nie zabraknie dodatkowych atrakcji. Rozstawiony zostanie duży namiot, scena, będzie dyskoteka oraz stoiska handlowe.

Nowością ma być drugi zlot dla uczestników, którzy chcieliby pojeździć wszelkimi pojazdami, np. traktorami, quadami, czy przerabianymi samochodami. Ta impreza ma się odbyć w połowie sierpnia 2022 roku, również na terenie przy ul. Nadmorskiej w Darłówku Zachodnim. Ponadto Marian Laskowski zapowiada, że przez cały sezon wakacyjny planuje organizować przejażdżki pojazdami wojskowymi na wspomnianym terenie.