Zlot w Darłowie i unikatowa cysterna w Malechowie [zdjęcia]

Nie wyobraża sobie, aby tegoroczny się nie odbył, a znoszone powoli obostrzenia pozwolą miłośnikom militariów spotkać się na darłowskiej „Patelni”. W ubiegłym roku przywiózł na lawecie czołg T-34, który do niedawna jeszcze witał przejeżdżających przez Sławno kierowców. Teraz go remontuje. Naprawił już wieżyczkę, a wiele elementów zostało wypiaskowanych i pomalowanych. Brakuje mu jeszcze silnika i skrzyni biegów - jest jednak szansa, że niedługo je zdobędzie.

W Forcie Marian w Malechowie można natomiast zobaczyć inny ciekawy pojazd. Jest to cysterna przeznaczona do poruszania się w bardzo trudnym terenie. Uwaga! Pojazd ten - to jedyny tego typu egzemplarz na świecie. Był zaprojektowany, by uczestniczyć w wojnie koreańskiej na początku lat 50. Zbudowano tylko prototyp i testowano go w Niemczech. Prawdopodobnie zbudowano tylko jeden egzemplarz.

Marian Laskowski kupił go od kolekcjonera z Niemiec. Pojazd przeleżał prawie pięćdziesiąt lat w żwirowni całkowicie zasypany. Kiedy go odkopano, okazało się, iż zachował się w całkiem niezłym stanie. Kiedy napompowano jego koła o średnicy ok. 170 cm, okazało się, że jego opony nie sparciały i trzymają powietrze. Brakuje mu tylko silnika, który został wymontowany kilkadziesiąt lat temu.