"Zło nie powinno zakrywać dobra". Rozmawiamy z Elżbietą Betlińską z Klubu Amazonki w Darłowie

To już ponad miesiąc od kiedy koronawirus zatrzymał nas w domach. Jak pani do tego wszystkiego podchodzi?

Radzę sobie dobrze. Wydaje mi się, że każdy powinien podchodzić do tego z rozsądkiem. Życie musi toczyć się dalej. Zawsze mówię, że zły czas nie powinien być przekuty w złość i w pesymizm. Przechodziłam w życiu różne rzeczy i mimo wszystko pokłady wiary w to, że będzie dobrze cały czas we mnie są.Musimy to przeczekać. Nie wchodzę w żadne teorie spiskowe. W tej chwili człowiek musi patrzeć na swoje sprawy. Obecnie szykuję się do obrony magisterki, więc kończę pracę. Wykorzystałam koronawirusa, żeby pokazać ułomności związane z edukacją zdrowotną.

O czym powinniśmy pamiętać w tym trudnym czasie?



Powinniśmy podchodzić z szacunkiem do siebie. Jeśli tak będzie, to również będziemy szanować innych. To, co czasami człowiek obserwuje, to jest złe. Popadamy ze skrajności w skrajność. Najpierw bije się brawo medykom, a potem się ich „kopie”. Mogę kogoś nie lubić, ale szacunek do drugiego człowiek musi być. Same dobre rzeczy się nie dzieją i nigdy się nie działy. Jednak zło nie powinno zakrywać dobra i tego powinniśmy się trzymać. Pozytywne nastawienie to podstawa. Nie może nam brakować wyobraźni. Nikt z nas tak naprawdę nie wie, czy nie jest tym kimś, kto jest nosicielem wirusa. Mogę się dobrze czuć, ale muszę myśleć o tych, których mijam na ulicy, czy w sklepie.Sądzę, że jeśli ograniczymy pewne sprawy odrobinę, to będziemy mieć więcej czasu, żeby się zastanowić nad sobą, nad przyszłością. Wydaje mi się, że to jest też czas na pomysły i podsumowania. To dobry czas, żeby naszą pamięć wyczyścić ze złych rzeczy, zrestartować się.