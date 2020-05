Zdalnie świętowali 5-lecie KGW w Niemicy [ZDJECIA]

Spotkanie ze wszystkimi członkami Koła Gospodyń Wiejskich w Niemicy planowane było od dawna. Koronawirus pokrzyżował plany. KGW powstało 27 kwietnia 2015 roku z inicjatywy sołtys Agaty Zawadzkiej i radnej Renaty Jarotek. Przewodniczącą koła jest Ewa Giś.

- To był bardzo pracowity, ale również ciekawy, pouczający, integrujący i przede wszystkim mile spędzony czas - mówią przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w Niemicy. Łamanie stereotypu starodawnego koła gospodyń wiejskich, działalność społeczna oraz prowadzenie do lokalnego rozwoju i integracji społecznej - to najważniejsze cele, które z powodzeniem realizują członkowie KGW w Niemicy.

- Organizują oni liczne spotkania, wieczorki tematyczne oraz imprezy i z powodzeniem współpracują z sołectwem, samorządem i innymi instytucjami - mówią przedstawiciele gminy Malechowo. Członkowie m.in. szyją ekologiczne torby na zakupy. Pieką także tradycyjne rogale marcińskie. Przeżywają wspólnie różne ważne wydarzenia, jak rocznice ślubu, czy urodziny.