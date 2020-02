Zalane pola w powiecie sławieńskim. Przekroczone normy opadów [ZDJĘCIA]

Zdjęcia zalanych pól na trasie przejazdu szynobusu ze Sławna do Darłowa nadesłał nam mieszkaniec powiatu sławieńskiego. To efekt silnych i długotrwałych opadów deszczu jakie w ostatnich tygodniach nawiedzają całe wybrzeże środkowe. I choć powoli się do takiej aury przyzwyczajamy, to na problem wskazują rolnicy. Z niepokojem patrzą na pola, na których tworzą się duże rozlewiska.

- Na północy powiatu sławieńskiego opady deszczu mamy już szósty miesiąc, co powoduje, że jest nadmiar wody powierzchniowej. Niszczy ona oziminy, a szczególnie rzepaki, które żółkną, a ich korzenie gniją - mówi nam Zdzisław Sieradzki, przewodniczący Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Sławieńskiego. Podkreśla, że po raz pierwszy od trzech lat przydrożne rowy są wypełnione wodą. Dodatkowo w dorzeczu Wieprzy tworzą się rozlewiska, które również niszczą uprawy ozime.

Wichury i opady nie ustaną