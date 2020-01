Zakaz połowu dorsza. Rozmowy z ministrem zakończyły się porozumieniem

Jak poinformowano w komunikacie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, porozumienie zakłada, że ministerstwo do 7 lutego przedstawi branży stan prac legislacyjnych i uzgodnień międzyresortowych wraz z całościową kwotą pomocy, natomiast do końca I kwartału będą znane szczegółowe warunki pomocy i zacznie się nabór wniosków .

Rozmowy były trudne, trwały kilka godzin. O zawarciu porozumienia powiedział w rozmowie z naszą redakcją Andrzej Antosik, prezes Bałtyckiego Stowarzyszenia Wędkarstwa Morskiego w Darłowie. - Podpisaliśmy porozumienie z ministrem Markiem Gróbarczykiem. Do końca tego kwartału zostaną wypracowane akty urzędowe. Zapłacone zostaną odszkodowania. Do 7 lutego zostanie przedstawiona kwota, być może będzie akceptacja naszej propozycji, czyli łączne rekompensaty w wysokości 150 milionów złotych - mówi i dodaje, że armatorzy odstępują od protestów. W ministerstwie podpisali dokument, że do końca pierwszego kwartału wstrzymują się z wszelkimi akcjami protestacyjnymi.

- Chodziło o to, żeby znaleźć rozwiązanie obecnej sytuacji i żeby nie doszło do blokady portów. Czekamy na realizację postanowień. Jeśli to wszystko uda się po myśli ministra Gróbarczyka, to w kwietniu powinny być wypłaty rekompensat - dodaje Andrzej Antosik.