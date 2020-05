Wznowiono prace na budowie targowiska w Darłowie

- Zmniejszenie rygorów związanych z epidemią koronawirusa umożliwiło nowemu wykonawcy, firmie Ecoax z Koszalina wznowienie układania bruku na miejskim targowisku. Wcześniej została już wykonana toaleta, która jest dostosowana również dla osób niepełnosprawnych. Poza tym wykonano oświetlenie za pomocą stylowych, ale energooszczędnych lamp, parking z odcinkiem drogi oraz kanalizację sanitarną - przekazuje Leszek Walkiewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Darłowie i dodaje, że nowa nawierzchnia na całym targowisku jest wykonywana z kostki granitowej w układzie rzymskiego bruku.

- Dzięki realizowanym pracom już niedługo poprawi się komfort i bezpieczeństwo korzystających z targowiska mieszkańców i sprzedawców - mówi rzecznik.

Budowa targowiska przy ul. Stodolnianej została przerwana we wrześniu ubiegłego roku. Umowa z wykonawcą została rozwiązana, ponieważ część planowanych prac nie została wykonana. Wyłoniony został nowy wykonawca. Według projektu na terenie targowiska wykonane zostaną m.in. zadaszenia wiat zajmujących co najmniej 500 metrów kwadratowych. Na zachód od targowiska miejskiego w odległości ok. 40 metrów znajduje się nieutwardzony plac stanowiący zakończenie ul. 1 Maja, o powierzchni ok. 880 m2.

Przez plac zapewniony jest dojazd do sąsiadujących nieruchomości. Ponadto na obszarze targowiska zamontowane zostaną tzw. mediapunkty z wodomierzami i licznikami energii, które zapewnią dostęp do energii elektrycznej oraz wody. Przypomnijmy, że tymczasowe targowisko miejskie jest obecnie ulokowane przy ul. Chopina.