Wystawa "Za murami dworów i pałaców". Zobacz w Zamku w Darłowie [ZDJĘCIA]

- Podczas wernisażu przewidziano prezentację, która zabrała gości we współczesną podróż śladami Rudolfa Muchowa – rysownika i nauczyciela w sławieńskim gimnazjum. Latem 1924 r. przemierzał on obszar powiatu sławieńskiego by uwiecznić owe dwory i pałace w litografii - informuje Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Na ekspozycji oprócz prac Muchowa obejrzeć można dawne pocztówki przedstawiające ziemskie posiadłości oraz fotografie ich stanu obecnego. Wzbogacona jest ona również o obiekty należące dawniej do pomorskich majątków. Pochodzą one ze zbiorów Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie, Zbigniewa Kluszczyńskiego oraz Jana Sroki.

Wystawę zwiedzać można do końca kwietnia w godzinach pracy muzeum, wstęp jest bezpłatny.