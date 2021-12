Wypadek na ul. Lotników Morskich w Darłowie. Dwie osoby ranne [zdjęcia]

-Zderzyły się dwa samochody, marki Audi oraz Honda. Do zdarzenia doszło na ul. Lotników Morskich. Dwoje poszkodowanych zostało przewiezionych do szpitala. To kierowcy obu samochodów, kobieta i mężczyzna - informuje nas kpt. Damian Tomczyk, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie.

W działaniach brały udział dwa zastępy straży pożarnej z Darłowa, policja i karetka. Przyczyny wypadku bada policja. Droga jest przejezdna.