Wypadek między Sławnem a Kwasowem. Jedna osoba ranna

-Do zdarzenia doszło na drodze z Kwasowa do Sławna. Z nieustalonych przyczyn samochód marki Volkswagen zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Poszkodowana została jedna osoba, był to kierowca, który po opatrzeniu przez zespół ratownictwa medycznego został zabrany do szpitala. Kierowca doznał ogólnych obrażeń - informuje nas kpt. Damian Tomczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie.

W działaniach brały udział 3 zastępy straży pożarnej, policja oraz karetka. Obecnie na drodze nie występują już utrudnienia. Przyczyny wypadku wyjaśni policja.