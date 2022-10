Wyjątkowy pokaz w Darłowie. Na scenie utalentowana młodzież DSTW Revoltade [zdjęcia] Wojciech Kulig

Podczas spektaklu „Piotruś Pan” w reżyserii Dariusza Chimko, instruktora sekcji tanecznej w Darłowskim Ośrodku Kultury sala była wypełniona publicznością. Wyjątkowy pokaz przygotowały utalentowane dzieci i młodzież z Darłowa. To tancerze DSTW Revoltade, którzy na co dzień trenują pod szyldem DOK Darłowo oraz zaproszeni do współudziału przyjaciele – artyści.