Wyjątkowy koncert w Darłowie. Wystąpi zespół ze Lwowa

Na koncert zaprasza Darłowski Ośrodek Kultury wraz z Filharmonią Koszalińską



- Koncert tradycyjnie będzie się składał z dwóch części – organowej oraz muzyki cerkiewnej Ukrainy XVI – XXI wieku. Tym razem do bogatej gamy dźwięków naszych koncertów dołożymy ludzki głos, który uważany jest za jeden z najdoskonalszych instrumentów muzycznych na świecie. Koncert zapowie i poprowadzi – Andrzej Zborowski. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Przypominamy, że jest to przedostatni z zaplanowanych pięciu koncertów darłowskich - informuje Darłowski Ośrodek Kultury.

Dyrektorem artystycznym festiwalu jest Bogdan Narloch. Ostatni tego lata koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę 14 sierpnia, także w kościele św. Gertrudy o tej samej godzinie.