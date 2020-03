Andrzej Duda o wyborach prezydenckich

Andrzej Duda w poniedziałek wieczorem poprowadził Q&A z fanami. Omówił tam możliwość przeprowadzenia wyborów prezydenckich w planowanym terminie, czyli 10 maja 2020 r. - Jeżeli są warunki do tego, żeby chodzić normalnie do sklepu, to są i warunki, żeby pójść do lokalu wyborczego ...