Wycieczki rowerowe do 34 km od Darłowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Trasy rowerowe w okolicy Darłowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Darłowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1

Dystans: 90,72 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 360 m

Suma zjazdów: 365 m

Trasę rowerową mieszkańcom Darłowa poleca Max_c74

Wycieczka rowerowa na trasie Sławno - Darłówko - Jarosławiec - Słupsk. Pogoda dziś się zlitowała i zamiast upału była mgła. Po drodze sporo ciekawych miejsc w trochę mlecznym wydaniu. Trasa wycieczki jest łatwa do pokonania, podjazdów jak na lekarstwo. Polecam tą wycieczkę.

