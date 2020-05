Wszczęto śledztwo po wybuchu gazu w bloku w Sławnie

Do potężnej eksplozji doszło w niedzielę około godz. 8 rano w bloku mieszkalnym przy ul. Prusa na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich w Sławnie (pisaliśmy o tym na naszym portalu). Sławieńska policja informuje, że w pomieszczeniu piwnicznym budynku doszło do wybuchu gazu. W jego wyniku poszkodowany został 38-letni mężczyzna, mieszkaniec bloku. Jak informują nas służby, doznał on 30 proc. poparzeń ciała. Śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Gryficach. Niegroźnie ranna została również jeszcze jedna osoba, która była opatrywana przez ratowników na miejscu zdarzenia.

Po tej tragedii Prokuratura Rejonowa w Sławnie wszczęła śledztwo z art. 163 Kodeksu Karnego, który informuje o „sprowadzeniu katastrofy”. - Osoba, która jest podejrzewana, nie usłyszała zarzutów, ponieważ jest w szpitalu - mówi nam prokurator Mirosława Bańska i dodaje, że jeszcze żadne czynności w stosunku do tej osoby nie były wykonywane ze względu na jej stan zdrowia. W sprawie będą przesłuchiwani świadkowie. Powołani zostaną też biegli, którzy sprawdzą czy faktycznie mogło dojść do sprowadzenia katastrofy.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sławnie poinformował z kolei, że z ekspertyzy budowlanej wynika, że konstrukcja budynku nie została naruszona. - Organ nadzoru budowlanego w Sławnie wydał decyzję nakazującą wykonanie remontu. Zakaz użytkowania obowiązuje do czasu wykonania robót remontowych - informuje Jolanta Jabłońska z PINB w Sławnie.