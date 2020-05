Wracają autobusy na trasie Sławno - Darłowo. Wkrótce będzie też szynobus

Z komunikatu zamieszczonego na stronie dpp.pl wynika, że od 4 maja zostało przywrócone kursowanie autobusów na trasie Sławno - Krupy - Darłowo oraz Darłowo - Jeżyce - Koszalin. Odjazdy z Darłowa do Sławna: 06:20, 10:00, 14:45, 16:30, 18:20; odjazdy ze Sławna do Darłowa: 07:10, 10:40, 15:40, 17:20, 19:05. Odjazdy z Darłowa do Koszalina: 05:10, 09:20, 14:25; odjazdy z Koszalina do Darłowa: 07:50, 12:40, 15:35.

W dalszym ciągu nie kursuje szynobus na trasie Sławno - Darłowo. Bilety kolejowe na tej linii można kupić dopiero od 25 maja. Nord Express informuje, że autobus linii 107 na trasie Sławno - Słupsk kursuje na podstawie tymczasowego rozkładu. Ze Słupska: 5:45, 12:40, 15:25. Ze Sławna: 6:40, 13:45, 16:30.