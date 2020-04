Włodarze 21 nadmorskich miast i gmin apelują do rządu o plan dla turystyki

Szczegóły apelu zostały wypracowane podczas wideokonferencji zorganizowanej przez Arkadiusza Klimowicza, burmistrza Darłowa.Pod dokumentem podpisały się, m.in. władze Kołobrzegu, Mielna, gminy Ustronie Morskie, gminy Darłowo, czy gminy Postomino. Łącznie jest to 21 samorządowców. - Musimy poznać, kiedy i na jakich warunkach nastąpi odmrażanie branży turystycznej, która wskutek epidemii przestała funkcjonować – mówi burmistrz Arkadiusz Klimowicz.

Co zawiera apel przygotowany przez włodarzy nadmorskich miejscowości? Czytamy w nim m.in. że jeśli nic się nie zmieni, to „bieda zajrzy w oczy olbrzymiej rzeszy drobnych polskich przedsiębiorców i pracowników najemnych”, wzrośnie bezrobocie. „Jeśli obecna sytuacja zamrożenia tej części gospodarki będzie się przedłużać, to wiele naszych miast i wsi podzieli los gmin popegeerowskich z lat 90-tych.” – czytamy w apelu.

Włodarze zaznaczają, że czekają na szybkie decyzje, kiedy będą otwierane hotele, ośrodki wczasowe, pensjonaty i domy gościnne. Pytają, jakie będą musiały spełnić warunki. W środowisku hotelarzy mówi się np. o nowych standardach, na które właściciele obiektów już teraz wyrażają zgodę. To, m.in. codzienne mierzenie temperatury gościom, którzy będą przyjeżdżać do hotelu, maseczki dla personelu, ograniczanie kontaktów między gośćmi, zachowanie odległości od stolików w restauracji i wiele innych pomysłów. - Hotelarz są gotowi na takie ograniczenia, jak np. limit na basenach, czy procedury dezynfekcyjne. Oczekują uruchomienia obiektów i dialogu z administracją rządową - dodaje burmistrz.