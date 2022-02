Wichiura w powiecie sławieńskim. Zniszczenia na terenie SDK, brak prądu w regionie [zdjęcia]

Cały czas prowadzone są kontrole brzegu morskiego, m.in. w rejonie Darłowa. Rzecznik Urzędu Morskiego w Szczecinie poinformowała naszą redakcję, że na razie sporządzane są raporty z różnych regionów w woj. zachodniopomorskim. Wkrótce będziemy znali szczegóły.

Tymczasem wichura dała się we znaki w stolicy powiatu sławieńskiego. Na terenie Sławieńskiego Domu Kultury powalone zostały dwa drzewa, uszkodzona została droga prowadząca do amfiteatru. W wielu miejscach na terenie powiatu sławieńskiego drzewa zrywały linie energetyczne, co skutkowało awarią prądu. Są miejsca, w których wciąż nie ma prądu. O takich problemach poinformowali naszą redakcję mieszkańcy Wiekowic w gminie Darłowo.

- Bez zasilania w Wiekowicach jest ok 15 domów - przekazuje nam jeden z mieszkańców gminy Darłowo. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Energii wynika, że w regionie mamy masową awarię. Prądu od soboty nie ma m.in. miejscowość Borzyszkowo w gm. Darłowo.

Zniszczenia odnotowano też w Darłówku Wschodnim. Sztorm kolejny raz uszkodził promenadę.