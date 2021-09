W ZSA w Sławnie o stereotypach związanych z religiami. Byli goście z zagranicy [zdjęcia]

Spotkania były możliwe dzięki realizacji pierwszego etapu międzynarodowego projektu „The New Approaches Opposite Old Stereotypes” – czyli „Nowe podejście do utartych stereotypów” w ramach programu Erasmus +.

- Praca w grupach międzynarodowych odbywała się w języku angielskim, wszyscy dokładali wszelkich starań, aby rozumieć i być rozumianym! Efektem burzy mózgów i intensywnej pracy jest wiele pozytywnych myśli; młodzi Europejczycy stwierdzili, że stereotypowe podejście do religii i religijności może prowadzić do dyskryminacji i wykluczenia. A tego wszyscy powinniśmy się wystrzegać i być otwarci na inne religie czy kultury - przekazuje Marian Krakowski, dyrektor ZSA w Sławnie.

W efekcie młodzież stworzyła komiks oraz krótka inscenizacja pokazująca, jak można przeciwstawić się stereotypom.

- Pobyt naszych zagranicznych gości nie ograniczał się do warsztatów. Poznali nasze miasto biorąc udział w grze miejskiej, byli gośćmi burmistrza Krzysztofa Frankensteina w Urzędzie Miasta, zwiedzili Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, odwiedzili Darłowo i Ustkę oraz udali się na całodzienna wycieczkę do Gdańska. Razem spędzali wolny czas na zajęciach sportowych oraz spotkaniach integracyjnych – prezentowali muzykę swoich krajów, były wspólne śpiewy, tańce oraz grillowanie - dodaje dyrektor.