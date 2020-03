Do Urzędu Gminy Darłowo dotarły maszyny do szycia i materiał do stworzenia maseczek ochronnych dla mieszkańców. Będą one rozdawane mieszkańcom gminy, w pierwszej kolejności seniorom, ale i służbom, które mają bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz.

„Nie tracimy czasu i już szyjemy maseczki! Pewnie zastanawiacie się, czy zapewniają bezpieczeństwo? W połączeniu z filtrem flizelinowym ograniczą ryzyko infekcji, zmniejszają rozsiewanie wydzielin. Jest to również zabezpieczenie dla osób, które często dotykają twarzy” - czytamy w komunikacie gminy Darłowo. Władze apelują do mieszkańców o pozostanie w domach. Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo