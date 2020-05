W Szkole Morskiej w Darłowie drukują w 3D części do masek, przyłbic i gogli [ZDJĘCIA]

Jak przekazuje Magdalena Miszke, dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, drukarki pracują od 4 tygodni (w nocy nieprzerwanie 6 godzin). W tym czasie były tylko małe przerwy serwisowe.

Wykonano i dostarczono w tym czasie 48 sztuk oprawek do gogli ochronnych, 28 szt. adapterów do masek ochronnych pełno twarzowych (chyba wojskowych), 200 szt. adapterów do masek ochronnych pełno twarzowych przekazanych przez Dehatlon. W przygotowanie zaangażowany jest nauczyciel ZSM, Bartosz Głowacki.