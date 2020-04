W Starym Jarosławiu trwa produkcja przyłbic dla szpitali i przychodni [ZDJĘCIA]

Pomoc w tym trudnym dla wszystkich czasie jest obecnie potrzebna w pierwszej kolejności służbom medycznym. Z apelem o wsparcie zgłosił się, m.in. OIOM w Szpitalu Powiatowym w Sławnie. Ponadto przychodnia w Darłowie, SOR w Słupsku oraz serwisanci sprzętu medycznego w szpitalach. To właśnie tam zostały dostarczone przyłbice.

Jak informuje Krzysztof Fortuna pierwsze wydrukowane przyłbice trafiły w poniedziałek (6 kwietnia) do ludzi, którzy potrzebują ich najbardziej i pierwsi prosili o pomoc. - Z folią do przyłbic pomógł mi Tomasz Królikowski z Politechniki Koszalińskiej i Jacek Kawałek z Kołobrzegu, który dostał folię od firmy Inline Poland - mówi Krzysztof Fortuna. - Przekazali mi kilkadziesiąt wyciętych folii, żeby przyłbice szybciej trafiły do potrzebujących. Koledzy, bardzo wam dziękuję - dodaje.

Nauczyciel jest już po rozmowach z dużą firmą z południa Polski, która produkuje folię i obiecała mu przysłać rolkę folii, która powinna wystarczyć na ok. 500 przyłbic.