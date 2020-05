W Sławnie i Darłowie nie otworzą publicznych przedszkoli 6 maja

Władze Sławna, Darłowa, a także gminy Darłowo oraz gminy Malechowo nie otworzą żłobków i przedszkoli w środę, 6 maja. Dla samorządowców jest to zbyt wczesny termin.

W ubiegłą środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 maja będzie możliwe otwarcie żłobków i przedszkoli w całej Polsce. Ostateczną decyzję pozostawiono jednak organom sprawującym nadzór nad tymi placówkami. O tym, że publiczne przedszkole nie będzie otwarte od 6 maja informuje na swoim facebookowym fanpage Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. - Podjąłem decyzję, że rozpoczniemy w Darłowie proces przygotowania przedszkola publicznego im. Janiny Porazińskiej do otwarcia, ale to otwarcie nie nastąpi 6 maja. Prawdopodobnie będziemy gotowi do otworzenia tego przedszkola po 10 maja. W tej sprawie pani dyrektor prowadzi konsultacje z rodzicami. Zbiera informacje ile dzieci jest gotowych przyjąć do przedszkola - powiedział Arkadiusz Klimowicz, jednocześnie dodając, że z jego informacji wynika, że najprawdopodobniej prywatne przedszkola i żłobki otworzą się 6 maja. To są jednak wstępne zapowiedzi.

Mimo ogłoszonej decyzji rządu o uruchomieniu z dniem 6 maja żłobków i przedszkoli władze Sławna poinformowały, że sławieńskie placówki nie wznowią w tym terminie funkcjonowania ze względu na duże zagrożenie zakażeniem koronawirusem. Burmistrz Sławna, w porozumieniu z dyrektorami miejskich placówek, przeanalizował możliwość otwarcia żłobka i przedszkoli w podanym terminie lecz jest on nierealny. - Życie i zdrowie mieszkańców, w tym najmłodszych, jest dla mnie najważniejsze. Uważam, że w obecnej sytuacji jest więcej zagrożeń niż korzyści. W każdej chwili w przedszkolu czy w żłobku mogą wystąpić różne objawy u dzieci, świadczące o anginie, chorobie bądź podejrzeniu koronawirusa. Takie przypadki należy zgłaszać do sanepidu i do czasu pobrania wymazu i otrzymania wyniku, dana grupa dzieci jest wyłączona i pozostaje w kwarantannie w danej jednostce pod opieką nauczyciela lub opiekuna. Może to trwać nawet do 72h. W tym czasie rodzice nie mają możliwości odebrania dzieci z placówki – mówi Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna.

- Poza tym po zdalnej analizie informacji, wstępne zainteresowanie rodziców, aby oddać dziecko do przedszkola lub żłobka wynosi niecałe 20%, a większość z tych zainteresowanych nie jest z grupy zawodów, wskazanych przez ministerstwo, mających pierwszeństwo w przyjęciu do tych placówek. Podjęta decyzja podyktowana jest przede wszystkim troską o zdrowie dzieci, rodziców oraz pracowników tych placówek, do których miałyby uczęszczać nasze dzieci – dodaje burmistrz. Samorząd gminy Darłowo zapowiedział, że przedszkola otworzy w późniejszym terminie.- Dzieci, które uczestniczyłyby w zajęciach można policzyć na palcach jednej ręki. Poza tym musielibyśmy otworzyć już kuchnię i uruchomić transport. Z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego zrobimy to w późniejszym terminie - tłumaczy Radosław Głażewski, wójt gminy Darłowo. Gmina Malechowo również wstrzymuje się z decyzją o otwarciu przedszkoli. - Na spotkaniu z dyrektorami zdecydowaliśmy, że nie otwieramy przedszkoli. Ponadto zrobiliśmy rozeznanie i z terenu naszej gminy 9 osób wyraziło wolę oddania dzieci do przedszkoli. Wstępnie ustaliliśmy, że czekamy na decyzję odnośnie otwarcia szkół. Do 24 maja na pewno nie uruchomimy przedszkoli - mówi nam Radosław Nowakowski, wójt gminy Malechowo. Jak to będzie wyglądać w gminie Sławno i gminie Postomino? Zbieramy informacje, o szczegółach poinformujemy później.

