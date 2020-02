W kinie Bajka w Darłowie pojawiły się nowe oznaczenia. Będą seanse przyjazne sensorycznie

- Na sali nie będzie obowiązywała zupełna cisza. Przed takimi seansami nie będą wyświetlane reklamy, a liczba zwiastunów zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. Wejście i wyjście na salę kinową odbywać się będzie tą samą drogą, co ułatwi poruszanie i zmniejszy lęk uczestników przed nowym miejscem. Jest to przede wszystkim oferta skierowana dla widzów ze spektrum autyzmu - informuje Magda Burduk, dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury.

Przypomnijmy, że seanse przyjazne sensorycznie to takie, podczas projekcji których na sali kinowej światło jest lekko przyciemnione, dźwięk lekko przyciszony, a film oglądać można z pozycji wygodnej pufy, a nie siedząc jedynie w fotelu kinowym.

Jak będzie można korzystać z kina? Po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub wypisu diagnozy zarówno dzieci, jak i dorośli będą mogli kupić bilety ulgowe, a opiekun dziecka lub osoby dorosłej otrzyma bezpłatną wejściówkę. - Ponadto w holu kina dla naszych widzów będzie przygotowana kawa i herbata, a dla tych najważniejszych dodatkowo stolik z kredkami i kolorowankami. Poniekąd dążymy do tego by przy okazji wyjścia do kina zawiązał się klub rodzica, gdzie z ogromną uwagą i poszanowaniem będziemy się mogli z państwem – w luźniej atmosferze wymienić wiedzą, pozyskać nowe doświadczenie - dodaje.

Wykonane zostały już oznakowania w kinie. Sprawdzona została sala kinowa pod względem oświetlenia i głosu. - Jesteśmy gotowi by zaczynać. Liczymy na państwa obecność. a także poniekąd na to, że to wy i wasze dzieci będziecie najlepszymi ambasadorami tego projektu - zachęca Magda Burduk.