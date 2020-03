W Urzędzie Gminy Darłowo rozpoczęto szycie maseczek [ZDJĘCIA]

Do Urzędu Gminy Darłowo dotarły maszyny do szycia i materiał do stworzenia maseczek ochronnych dla mieszkańców. Będą one rozdawane mieszkańcom gminy, w pierwszej kolejności seniorom, ale i służbom, które mają bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz.