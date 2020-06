W Darłowie startuje letnie kino plenerowe. Będą też inne imprezy

Zgodnie z zaleceniami, podczas koncertu na rynku może przebywać maksymalnie 150 osób. Organizatorzy zapowiadają, że jeśli pogoda pokrzyżuje plany, seans przeniesiony zostanie do kina Bajka, przy ul. Morskiej 56. Tutaj na salę maksymalnie będzie mogło wejść 90 osób (połowa miejsc siedzących na sali). Wstęp na na wydarzenie jest bezpłatny. Na placu uczestnicy proszeni są o zachowanie odstępu 2 metrów od kolejnej osoby.

To będzie inauguracja wakacyjnego kina plenerowego – zapowiadają organizatorzy. - Tym razem zagramy trwający 2h i 2min film dokumentalny ukazujący życie i twórczość amerykańskiej piosenkarki Whitney Houston. Film w reżyserii Kevin’a Macdonald’a miał swoją premierę 6 lipca 2018 roku. Zobaczymy w nim poza gwiazdą muzyki POP Whitney Houston, Bobby’ego Browna, Cissy Houston, Kevina Costnera, Arethę Franklin, Dionne Warwick i innych. Wieczór z filmem dokumentalnym i muzyką znaną każdemu na całym świecie – mówi Magda Burduk, dyrektorka Darłowskiego Ośrodka Kultury.

Widzowie zobowiązani są do także do zakrywania ust i nosa maseczką, o którą muszą zadbać we własnym zakresie – podczas całego pobytu w kinie plenerowym. Wejście na teren kina, jak i wyjście po pokazie będzie odbywało się w odpowiednich bezpiecznych odległościach. Wszystkim będzie mierzona też temperatura ciała.Seans odbędzie się już 6 czerwca, w sobotę o godz. 21:30 na darłowskim rynku.

Kino Bajka przygotowuje się do otwarcia kina na nowych zasadach. W planie na początku jest wyświetlanie dwóch seansów w ciągu dnia. Najprawdopodobniej nastąpi to w przyszłym tygodniu.

W planie kolejne wydarzenia

12 czerwca Darłowski Ośrodek Kultury oraz Darłowskie Centrum Wolontariatu planuje zorganizować mały happening społeczny w Parku Króla Eryka przy kolorowych fontannach. - Happening będzie miał na celu podziękować mieszkańcom Darłowa za ich gotować i pracę podczas pandemii koronawirusa. Będą to podziękowania zarówno dla medyków, służb mudurowych, sprzedawców, czy np. królowych szycia – mówi Magda Burduk. Z głośników będzie słychać dwa utwory muzyczne, uruchomiona zostanie kolorowa fontanna.